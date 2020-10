De Blauwe Tram, die in de jaren dertig tot en met zestig van de vorige eeuw actief was tussen Haarlem, Leiden en Den Haag, gaat weer rijden. In 2024 moet een nieuwe versie van de historische tram te zien zijn.

Voor de reconstructie van de tram wordt gebruikgemaakt van de originele bouwtekeningen uit 1932. Het is de bedoeling dat de gereconstrueerde NZH-tram A619/A920 in 2024 gaat rijden en dat is precies honderd jaar na de introductie van de Blauwe Tram in Noord- en Zuid-Holland.

De A619/A620 reed vanaf 1932 tussen Haarlem en Leiden en vanaf 1949 van Leiden naar Katwijk/Noordwijk en Den Haag. Het rijtuig was de laatste NZH-tram die in 1961 in reguliere dienst reed.

Het initiatief voor de herbouw van de team komt van de Stichting De Nieuwe Blauwe Tram. De firma Peterse Las en Constructie uit het Noord-Hollandse Winkel gaat de twee benodigde stalen rijtuigbakken bouwen.

De twee casco's zijn naar verwachting in maart en april 2021 gereed. Daarna worden ze in de werkplaats van de stichting in Haarlem voorzien van draaistellen, elektrische apparatuur en een interieur.

De nieuwe Blauwe Tram zal naar verwachting in 2024 weer in Den Haag gaan rijden.