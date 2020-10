Netbeheerder Liander heeft een noodstroomvoorziening op de Anna Paulownastraat in Leiden geplaatst nadat daar woensdagavond een brand woedde in een transformatiehuisje. Die brand leidde tot een stroomstoring in de wijk De Kooi en delen van Leiden-Noord die ruim veertienhonderd huishoudens trof.

Omdat de schade aan het transformatiehuis groot is, heeft Liander de noodvoorziening geplaatst. Hoe lang deze nodig is weet Liander nog niet. "De schade wordt vandaag onderzocht en afhankelijk van de uitkomst weten we of de 'middenspanningsunit' gerepareerd of volledig vervangen moet worden", aldus een woordvoerder tegenover nieuwspartner Sleutelstad.

De brand die woensdagavond in het transformatorhuisje in de Anna Paulownastraat woedde, heeft voor grote schade gezorgd. Door de brand zaten 1.402 klanten van Liander lange tijd zonder stroom. De laatste ongeveer 170 klanten, zijn donderdagochtend 6.00 uur weer aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Naar de oorzaak van de storing doet Liander nog onderzoek.