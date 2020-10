Een flinke stroomstoring heeft in de nacht van woensdag op donderdag de Leidse wijk De Kooi en delen van Leiden-Noord getroffen. In totaal werden zo'n tweeduizend huishoudens getroffen door de storing, die inmiddels is opgelost.

Zowel in woningen en gebouwen als op straat was de stroom en dus ook de verlichting uitgevallen. Het gaat in elk geval om de gebieden met postcode 2315 en 2316.

Een brand in een transformatiehuisje in de Anna Paulownastraat was de oorzaak van de storing. Netbeheerder Liander en de brandweer kwamen ter plaatse om de brand te blussen. Toen het transformatiehuisje geopend werd sloegen de vlammen naar buiten.

Om 5.53 uur meldde Liander via Twitter dat de stroomstoring verholpen was.

Verbetering: In een eerdere versie van dit bericht meldden we dat de storing twintigduizend huishoudens trof. Dit klopt niet, het werkelijke aantal is tweeduizend. We hebben de onjuistheid aangepast.