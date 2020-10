Na een flinke verbouwing van zo'n tien maanden zijn de deuren van de Sterrentuin in Leiderdorp weer geopend. De bibliotheek verhuist in januari naar het pand.

Alleen het nieuwe portaal aan de buitenzijde is nog niet geplaatst. Deze werkzaamheden staan gepland in de week van 2 november.

Om niet te veel medewerkers en bezoekers van de Sterrentuin samen te brengen, verhuist BplusC pas na de jaarwisseling van het gebouw De Werf aan de Simon Smitweg terug naar de Sterrentuin.

"De Werf is coronaproof voor onze klanten en we moeten nog bekijken of dit ook in de Sterrentuin ook gaat lukken met onze grote publieksstromen. Ook leveranciers hebben door corona vertraging opgelopen", aldus BplusC-directeur Willem van Moort.

De coronamaatregelen hebben ook gevolgen voor de voorstellingen van Theater Toverlei en het Filmhuis Leiderdorp en de spelochtenden van de Kinderkring. Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, zullen die niet in de Sterrentuin plaatsvinden.

De officiële opening wordt in de loop van januari georganiseerd als ook de bibliotheek terug op haar plek is.