De provincie Zuid-Holland vervangt vrijdag het asfalt van de fietstunnel die in het verlengde van de Stompwijkseweg in Zoeterwoude-Dorp onder de N206 door loopt. Als gevolg van de werkzaamheden is de tunnel van 9.00 uur tot 15.00 uur volledig afgesloten voor fietsers en voetgangers.

Met borden en verkeersregelaars worden de weggebruikers vanuit Zoeterwoude omgeleid over het Balkenpad, of vanuit Stompwijk via de Papeweg naar de verderop gelegen fietstunnel op de Westeindeseweg.