Stadscafé Van der Werff in Leiden is op zoek naar de persoon die maandagavond rond 23.00 uur de brandweer heeft gebeld na het ontdekken van een brand. Door snel handelen is grote schade aan het café voorkomen. Het café is momenteel dicht vanwege de coronamaatregelen.

"Als de brandweer enkele minuten later was geweest, was het minder goed afgelopen", meldt het café op sociale media. Het personeel is daarom op zoek naar degene die 112 belde.

Er is nog meer om naar uit te kijken: op Facebook zoekt een bezorgde buurtbewoner de eigenaar van een kat die bij de brand gewond raakte. "Nadat de deur door de brandweer werd geopend, is een kat naar buiten gerend", schrijft ene Cathelyn.

De rood-oranje kat zonder halsband was volgens haar zichtbaar gewond aan het linkeroor, maar het is de hulpdiensten niet gelukt om het dier te vangen. "Ik hoop dat dit bericht de eigenaar bereikt en hij zo snel mogelijk naar de dierenarts gaat."

De brand in stadscafé Van der Werff aan de Steenstraat woedde maandagavond in de keuken. De oorzaak van de brand is waarschijnlijk kortsluiting in een vaatwasser. Omdat zowel het inbraak- als het brandalarm kort na het ontstaan van de brand af zijn gegaan, hebben voorbijgangers waarschijnlijk de brand opgemerkt en is erger voorkomen.