De asfalteringswerkzaamheden op de Willem de Zwijgerlaan in Leiden die voor komend weekend gepland stonden, worden uitgesteld tot halverwege november om verkeerschaos te voorkomen.

Komend weekend worden er namelijk ook werkzaamheden uitgevoerd aan de Leiderdorpsebrug. De twee hoofdroutes zouden daardoor tegelijkertijd zijn afgesloten.

In de nieuwe planning wordt het stuk weg tussen de Gooimeerlaan en de IJsselmeerlaan van donderdag 12 november 20.00 uur tot zondag 15 november 9.00 uur onder handen genomen. In deze zogenoemde tweede fase wordt er gedurende drie nachten en een dag (zaterdag) gewerkt. Vrijdag 13 november is de weg overdag van 6.00 tot 20.00 uur wel open voor verkeer.

Een week later is de Willem de Zwijgerlaan opnieuw afgesloten, dan tussen de IJsselmeerlaan en Zijlbrug. In drie nachten wordt van maandag 23 november en met woensdag 25 november tussen 20.00 en 6.00 uur aan de weg gewerkt. Overdag is de rijweg gewoon open voor verkeer.