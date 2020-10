In Stadscafé Van der Werff aan de Steenstraat in Leiden is maandagavond brand uitgebroken in de keuken.

De brandweer gaf bij aankomst rond 23.30 uur het sein van 'middelbrand'.

De schade in de keuken is aanzienlijk. De brandweer heeft het gebouw geventileerd.

De brand is waarschijnlijk ontstaan door kortsluiting in de vaatwasser. Direct na de uitbraak gingen zowel het inbraak- als het brandalarm af. Hierdoor is erger voorkomen.