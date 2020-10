De brandweer in Leiden is maandag rond 21.30 uur uitgerukt voor een brand op de derde verdieping van een flatwoning in de Lekstraat. Een vrouw is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze mogelijk rook heeft ingeademd.

De brandweer heeft bij twee woningen de voordeur geforceerd. In een van de woningen werd de vrouw aangetroffen. De politie zorgt dat de huizen weer worden afgesloten.

Een groep bewoners stond enige tijd buiten te wachten, maar mocht rond 22.15 uur weer naar binnen.