Aan de Dwarstocht in Leiderdorp is zondagnacht rond 03.00 uur een schutting van een woning op twee plekken in brand gestoken.

De politie was snel ter plaatse. Agenten hebben met handblussers de vlammen gedoofd. De brandweer kwam kort daarna en bluste alles.

Er is niemand aangehouden. Het is niet de eerste keer dat er op dit adres brand werd gesticht. In mei werd de schutting ook al in brand gestoken. De politie onderzoekt de brand.