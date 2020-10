Het hondenspeelveld langs het Molenpad in Zoeterwoude kan deze week na bijna twee jaar wachten in gebruik genomen worden. "Uiterlijk dinsdag staat het hek er, dan is het speelveld klaar voor gebruik", bevestigt de gemeente. De officiële opening van de speelplek voor viervoeters vindt in verband met de coronamaatregelen later plaats.

Het speelveld kwam er op verzoek van een groep hondenbezitters in het dorp. Aangevoerd door Zoeterwoudenaar Paul Mooijman zamelden ze voldoende handtekeningen in om hun wens op de agenda van de gemeente te krijgen.

Hierna duurde het bijna twee jaar voor het besluit tot de aanleg van het speelveld werd genomen. "Zo'n veldje aanleggen kost bijna 9.000 euro. Dat moeten we wel kunnen betalen", verklaarde wethouder Ruud Bouter, die het speelveld oorspronkelijk pas voor 2021 op de begroting zette.

Nadat de gemeenteraad er unaniem mee akkoord ging om de aanleg uit de algemene reserves te betalen kon het veld er toch nog in 2020 komen.

De gemeente Zoeterwoude heeft toegezegd het gras van het speelveld geregeld te maaien. De initiatiefnemers van het hondenspeelveld draaien op voor het overige onderhoud.