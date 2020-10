Een vrouw is vrijdagmiddag met haar scooter achter op een auto gereden op de Rijnsburgerweg in Leiden. Ze is nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De scooter en auto liepen flinke schade op. Vanwege het ongeval was de Rijnsburgerweg tussen de Houtlaan en de Warmonderweg tijdelijk afgesloten.