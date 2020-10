Er komt dit jaar geen drijvende ijsbaan op de Nieuwe Rijn in Leiden in verband met het coronavirus. Dat heeft centrummanager Gijs Holla vrijdagmiddag medegedeeld namens de organisatie.

Vanmiddag om 17.00 uur zijn alle vrijwilligers ingelicht over het besluit. "Het mag gewoon niet", zegt Holla. "Je kunt nu geen evenementen organiseren en als het over een maand weer wel kan, is de voorbereidingstijd te kort."

"Maar we gaan er alsnog alles aan doen om er een mooi winterseizoen van te maken", zegt Holla, die vooral wil benadrukken wat er allemaal nog wel kan. "De kinderen kunnen bijvoorbeeld allemaal gerust zijn. Sinterklaas komt gewoon naar Leiden. Hij neemt zijn intrek in het voormalige V&D-pand en iedereen kan hem via de etalages in de Breestraat bekijken."

Ook wordt het centrum extra feestelijk 'aangekleed' met feestverlichting en extra kerstbomen en wil het Centrummanagement Leiden de horecaondernemers helpen bij het feestelijk versieren van de winterterrassen, mits de horeca weer open mag gaan.