De gemeente Oegstgeest heeft besloten om de dit voorjaar uitgestelde huurbetalingen voor sportvelden niet meer te innen. Sportverenigingen die bij de gemeente huren, krijgen daardoor een aantal maanden huur cadeau.

Voor verenigingen die op eigen grond sporten, werkt de gemeente nog aan een compensatieregeling.

Veel sportverenigingen kwamen dit voorjaar tijdens de lockdown in de financiële problemen doordat ze flink wat baromzet misliepen. Om die reden stelde de gemeente het innen van de huur van sportvelden en -faciliteiten eerder al uit. Nu de landelijke overheid een regeling heeft getroffen om die huur te betalen, scheldt de gemeente het de verenigingen ook kwijt. Het gaat totaal om ongeveer 50.000 euro.

Omdat het landelijke fonds beperkt is, is echter nog niet zeker of de gemeente ook alle kwijtgescholden huur daadwerkelijk vergoed krijgt. Toch zegt sportwethouder Nieuwenhuis dat verenigingen zich geen zorgen hoeven te maken. "Wij vinden het niet fair om tegen sportverenigingen te zeggen dat zij dan ook een deel van de huur niet terugkrijgen, dus dat risico nemen wij op onze schouders."

Verenigingen die op eigen grond sporten en dus geen aanspraak kunnen maken op deze regeling, kunnen binnenkort overigens ook rekenen op een coronabijdrage van de gemeente. Nieuwenhuis: "Ook die verenigingen missen (bar)inkomsten en wij willen hen op dezelfde manier helpen als de andere clubs." Op basis van het aantal leden wordt nu per vereniging een bijdrage uitgerekend die vergelijkbaar is met wat de andere verenigingen krijgen.

De gemeenteraad beslist binnenkort of die extra uitgave van nog eens zo'n 50.000 euro beschikbaar wordt gesteld.