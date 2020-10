Het aantal besmettingen binnen de Scholengroep Leonardo da Vinci loopt zo sterk op dat het schoolbestuur stopt met het informeren van ouders over incidentele besmettingen. "Helaas merken we dat we ondanks alle genomen maatregelen geen grip kunnen houden op het aantal besmettingen binnen onze scholen en de communicatie hierover", meldt het bestuur in een bericht aan alle ouders.

Het aantal positieve coronatesten binnen Da Vinci College Lammenschans, Da Vinci College Kagerstraat en het Leonardo College loopt steeds verder op. De scholengroep spaart de berichtgeving vanaf nu op en informeert de ouders voortaan eens per week.

Wanneer een docent besmet blijkt te zijn, krijgen de ouders en leerlingen van deze docent wel tussentijds bericht. De GGD doet dat in zulke gevallen mogelijk ook in het kader van bron- en contactonderzoek.

De schoolleiding van Leonardo da Vinci is met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in gesprek om het dringende advies aan de medewerkers en leerlingen om mondkapjes te dragen in de gangen, aula's en publieke ruimtes om te zetten in een plicht. Na de herfstvakantie verwacht het schoolbestuur dat aanvullende afspraken per locatie nodig zijn.