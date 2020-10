Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag een veertigjarige Leidenaar en een 48-jarige Hagenaar laten aanhouden. Ze worden ervan verdacht samen met anderen vanuit Nederland een drugslijn naar de Franse steden Straatsburg en Colmar te hebben gerund en staan op de nominatie om te worden overgeleverd aan Frankrijk. Dat meldt het OM donderdag. Een derde verdachte in deze zaak, een man uit Leiden, werd kort geleden al in Duitsland aangehouden.

De twee werden afgelopen maandag in Leiden en Leiderdorp aangehouden naar aanleiding van een verzoek van de Franse autoriteiten aan het OM Den Haag. Het parket van de Franse stad Nancy verdenkt de twee van deelname aan een criminele organisatie en de invoer van drugs. De drugs werd aan verschillende netwerken in Frankrijk geleverd en onder meer vervoerd in een auto met verborgen laadruimte.

Tijdens de actie werden ook een Leids café aan de Herenstraat doorzocht, evenals de bovenwoning van de kroeg. Daarbij werd heroïne aangetroffen. Een 38-jarige vrouw die in het pand aanwezig was, is aangehouden op verdenking van drugsbezit. Zij zal in Nederland worden vervolgd.

Vermoedelijk speelde het café een belangrijke rol als ontmoetingsplek van de verdachten. In een van de Leidse woningen trof de politie ook zo'n 35.000 euro in contanten aan. Ook werden in de drie woningen van de verdachten vermoedelijk drugs aangetroffen.

In het onderzoek heeft het Internationaal Rechtshulp Centrum (IRC) van de politie en het OM Den Haag langere tijd bijstand verleend aan de Fransen. Later zal de rechtbank Amsterdam besluiten over de overlevering aan Frankrijk.