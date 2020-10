De Universiteit Leiden stelt het dragen van mondmaskers in alle gebouwen vanaf aankomende donderdag 7.00 uur verplicht.

De verplichting geldt voor studenten, docenten, onderzoekers en andere medewerkers en bezoekers van universitaire gebouwen. Zowel bij binnenkomst als bij het verlaten van een gebouw, maar ook bij een toiletbezoek of het halen van een kop koffie is het masker verplicht.

Op een zitplek of tijdens laboratoriumwerk waarbij 1,5 meter afstand gehouden kan worden, mag het mondkapje af.

"We begrijpen het ongemak dat het dragen van een mondkapje met zich mee kan brengen", schrijft de universiteit in een toelichting. "Maar we zijn vooral verheugd dat de aanscherping van de maatregelen geen gevolgen heeft voor ons onderwijs. Hierdoor kunnen onze fysieke onderwijsactiviteiten en tentamens doorgaan zoals gepland."

De universiteit verplicht het dragen van de mondmaskers door ze op te nemen in de huisregels. "Met deze maatregel lopen we vooruit op de wettelijke mondkapjesplicht voor publieke binnenruimten, die het kabinet binnenkort zal invoeren. Doordat de mondkapjesplicht binnen onze universitaire gebouwen is toegevoegd aan onze huisregels is hij niet vrijblijvend."