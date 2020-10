Bij een aanvaring tussen een zandschip en een roeisloep van de Katwijkse roeivereniging Ferox zijn dinsdagavond zeven roeiers te water geraakt. Een 63-jarige roeier raakte hierbij dusdanig gewond dat hij moest worden gereanimeerd. Direct na de aanvaring bij de Joop van der Reijdenbrug, die Oegstgeest en Valkenburg met elkaar verbindt, kwamen de hulpdiensten massaal ter plaatse.

Brandweer, ambulances, politie en twee traumahelikopters werden ingezet, omdat in het donker niet meteen duidelijk was hoeveel slachtoffers er waren en of iedereen al uit het water was gekomen. Later bleken zes roeiers ongedeerd te zijn. Ze waren zelf al op de wal geklommen.

De roeisloep is bij de aanvaring gezonken naar de bodem van de Rijn. Woensdagochtend is deze door een bergingsbedrijf van de bodem getakeld, nadat duikers het gezonken vaartuig hadden gelokaliseerd. De vaarweg was tijdens de bergingswerkzaamheden tijdelijk gestremd.

Omroep West meldt vrijdag dat de 63-jarige roeier die dinsdag gereanimeerd moest worden, in kritieke toestand naar het ziekenhuis is gebracht en is overleden.