In de Week van de Voedselbank zet de Leidse afdeling alles op alles om aan de toegenomen vraag naar voedselpakketten te kunnen voldoen. Voorzitter Karel van Schie van de Stichting Voedselbank Leiden zegt tegen nieuwspartner Sleutelstad dat het aantal klanten met ruim 15 procent is toegenomen.

"We moeten onze voorraden aanvullen", aldus Van Schie. Zaterdag 17 oktober kan iedereen coronaveilig spullen afleveren op de locatie aan de Willem Barentzstraat.

Normaal gesproken zijn de vrijwilligers van de Voedselbank in deze Week van de Voedselbank in diverse supermarkten te vinden met een inzamelpunt. "Maar de supermarkten zien dat nu niet zitten", zegt Van Schie. "Vandaar dat we nu een drive-through organiseren: mensen komen langs - met de auto, fiets, rollator of te voet - en kunnen hun producten buiten afgeven."

Naast deze drive-through kunnen klanten van supermarkt Hoogvliet op zaterdag voor een paar euro een voucher kopen. "Met het geld dat daarmee wordt opgehaald kunnen wij weer boodschappen gaan doen."

Zaterdag 17 oktober kan iedereen tussen 10.00 en 16.00 uur terecht in de Willem Barentzstraat om blikken bonen en soep, zakken rijst, koffie, suiker, thee of andere houdbare producten af te komen geven.