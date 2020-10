De gemeente Leiden gaat woensdagavond met twee wethouders vragen over de nieuwe coronamaatregelen beantwoorden in een livestream. Yvonne van Delft en Paul Dirkse zitten vanaf 19.00 uur klaar om het effect en de gevolgen van de coronamaatregelen in Leiden te bespreken.

Van Delft (GroenLinks) zal ingaan op vragen over werk, inkomen, economie en cultuur. Dirkse (D66) zal de vragen over kennis, onderwijs, sport en financiën bespreken.

Via de livestream op de Facebook-pagina van de gemeente Leiden is het voor iedereen mogelijk om vragen te stellen over de nieuwe maatregelen. Het is nu al mogelijk vragen achter te laten onder de aankondiging op de Facebook-pagina van de gemeente.

Dinsdagavond kondigde minister-president Mark Rutte op een persconferentie een "gedeeltelijke lockdown" aan. Dit houdt onder meer in dat de horeca in ieder geval vier weken dichtgaat, teamsporten worden stilgelegd en evenementen worden verboden. Onderwijsinstellingen blijven voorlopig wel open en hoogstwaarschijnlijk komt er binnenkort een mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes.