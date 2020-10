Het aantal coronabesmettingen in Leiderdorp is de laatste tijd zo hard gegroeid dat de gemeente extra maatregelen neemt, vooral om de bewustwording rond het virus te vergroten. De gemeente gaat nu ook via scholen deze boodschap verspreiden. Dat gebeurt in vijf talen, met hulp van tolken.

Sinds begin oktober is er in de gemeente een grote stijging te zien in het aantal mensen dat besmet raakt met het coronavirus. Begin oktober waren dat nog rond de 20 besmettingen per 100.000 inwoners. Afgelopen weekend steeg dat getal tot rond de 50 en maandag stond de teller op 103 per 100.000 inwoners. "De cijfers liegen er niet om", zei burgemeester Laila Driessen maandagavond in de gemeenteraad.

Driessen is ook in gesprek met schooldirecteuren over de bewustwording van het virus onder jongeren. "Dat die bewustwording de crux is waarop wij het tij kunnen keren, is mij wel duidelijk", zegt de burgemeester. De scholen hebben de burgemeester ook gevraagd om de ouders te benaderen. Ook willen de scholen alle berichten van de gemeente via de eigen kanalen gaan verspreiden zodat leerlingen en hun ouders zich nog meer bewust worden van het coronavirus.