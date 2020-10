De wegwerkzaamheden aan de Willem de Zwijgerlaan in Leiden gaan donderdag om 20.00 uur van start. Volgens de gemeente en aannemer is geluidsoverlast onvermijdelijk.

De toplaag van het asfalt is als gevolg van de drukte op de weg aan vervanging toe. De werkzaamheden starten bij het spoorviaduct en eindigen bij de Zijlbrug richting Leiderdorp.

De werkzaamheden worden in drie opeenvolgende weekenden van donderdagavond tot en met maandagochtend uitgevoerd, ook in de nacht. Komend weekend wordt gewerkt aan de weg tussen het spoorviaduct en de Gooimeerlaan. Het verkeer ondervindt vrijdag 16 oktober overdag geen overlast van de werkzaamheden. Voor de avond, de nacht en het weekend staan omleidingsroutes aangegeven op borden.

In het tweede weekend is de weg afgesloten tussen de Gooimeerlaan en IJsselmeerlaan. In het derde weekend vinden de werkzaamheden plaats tussen de Sumatralaan en de Zijlbrug. In het weekend van de tweede afsluiting (23 tot en met 26 oktober), voert de provincie Zuid-Holland voorbereidende werkzaamheden uit aan de Leiderdorpsebrug. Deze wordt dan voor al het verkeer afgesloten.

Het busvervoer heeft volgens vervoerder Arriva komend weekend weinig last van de wegwerkzaamheden. Er worden verkeersregelaars ingezet.

Volgens de huidige planning van de werkzaamheden rijden de bussen in het tweede weekend zoveel mogelijk via de Willem de Zwijgerlaan. Alleen zaterdag is een omleiding via de Merenwijk ingesteld. Ook in het derde weekend rijden de bussen de normale route zolang er niet geasfalteerd wordt. In de avond en nacht rijden de bussen om via de Sumatrastraat en de Zijldijk.