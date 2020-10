De burgemeester en wethouders van Oegstgeest hebben maandag de begroting voor de komende jaren gepresenteerd. De cijfers daarin stemmen positief, maar wethouder Matthijs Huizing vreest voor pijnlijke bezuinigingen volgend jaar.

Huizing doelt daarmee op dreigende tekorten in de maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg, waarvan de kosten al jaren oplopen. Ook het vooruitzicht dat Oegstgeest 750.000 euro minder krijgt uit het landelijke gemeentefonds, baart de wethouder zorgen.

De gemeente heeft echter niet veel knoppen om aan te draaien, waardoor bezuinigingen al snel in de maatschappelijke en culturele hoek terecht zullen komen. "Zoals subsidie voor de bibliotheek, onderhoud van de openbare ruimte en de bijdrage aan sportverenigingen. Dat zijn nog niet altijd hele hoge bedragen, maar die zijn wel heel voelbaar in de samenleving", aldus Huizing.

Toch is het college voor het aankomende jaar vrij positief gestemd. De stijgende kosten in de jeugdzorg worden voor het grootste deel gedekt met extra geld van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Tegelijkertijd wordt gekeken hoe de stijgende kosten in de hand kunnen worden gehouden. In de regio Holland Rijnland wordt daarom onderzocht of er kan worden gewerkt met normbedragen voor de verschillende soorten jeugdzorg.

De schuld van de gemeente gaat de komende jaren flink omhoog omdat het geld voor de nieuwbouw van de Leo Kannerschool geleend moet worden. De gemeenteraad spreekt op 5 en 10 november over de begroting.