De Vrienden van het Roomburgerpark hebben samen met de Partij voor de Dieren in Leiden en de Bomenbond Rijnland zondag actiegevoerd voor het behoud van 67 bomen in en om het park in de Professorenwijk-Oost.

De gemeente besluit binnenkort over het 'Wijksportpark Roomburgerpark', waarbij de bomen gekapt moet worden. Ook wordt er een vierde hockeyveld aangelegd en de speeltuin wordt verplaatst. Behalve de demonstratie met borden, zijn ook de bomen gemarkeerd die mogelijk gekapt worden.

In verband met de coronamaatregelen was vooraf geen aandacht gegeven aan de actie.