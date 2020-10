De nieuwe testlocatie in de leegstaande 'Aramco-bunker' bij de Plesmanlaan in Leiden is maandagochtend geopend. Er konden twaalf testlanen worden geopend, wat een capaciteit van bijna 2.500 tests per dag oplevert.

Daarmee heeft Leiden nu de grootste testlocatie van Nederland. Of de wachttijden voor coronatests nu korter worden, moet nog blijken.

De nieuwe testlocatie komt in de plaats van de teststraat bij het Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp. Deze buitenlocatie was niet geschikt voor winterweer. Bovendien werd de testlocatie te klein. Deze twee problemen zijn nu verholpen. De nieuwe locatie is goed bereikbaar, er is genoeg ruimte en het testen gebeurt binnen.

"Voor wie slecht ter been is, hebben we ook een teststraat direct in de parkeergarage", zegt woordvoerder Carin Boon van GGD Hollands Midden. En voor fietsers is er een kortere route: zij kunnen hun fiets voor het gebouw neerzetten en direct naar binnen.

Met de huidige techniek kunnen er straks 2.463 coronatests per dag afgenomen worden, ruim het dubbele van wat er in Leiderdorp mogelijk is. Op dit moment zijn de aantallen kleiner. Er zijn nu zeven teststraten waarin dagelijks 1.898 tests uitgevoerd kunnen worden.

Toewijzing labcapaciteit nodig voor verder opschalen

"Wij willen verder opschalen, maar wachten op toewijzing van labcapaciteit", legt Boon uit. Die capaciteit wordt landelijk verdeeld. Ondanks de inzet van Duitse laboratoria zit daar nog een knelpunt. De GGD-regio Hollands Midden mag in totaal 2.400 tests per dag afnemen, waarvan nu drie kwart in Leiden. Voor de volledige benutting van de nieuwe locatie is meer nodig.

In de afgelopen weken liepen de wachttijden voor een coronatest in de regio op tot 72 uur en langer. Ook werden mensen vaak verwezen naar verre locaties in bijvoorbeeld Harderwijk of Tilburg. Mogelijk is het binnenkort niet meer nodig om ver te reizen voor een test, maar of de wachttijden snel afnemen, valt nog te bezien.

GGD-woordvoerder Boon durft nog geen kortere wachttijden te voorspellen. Misschien worden de wachttijden op korte termijn korter. Maar als het aantal nieuwe besmettingen blijft oplopen, kan de testcapaciteit weer snel een probleem worden.

Boon: Straks wordt personeelstekort het grootste knelpunt

Volgens Boon is de 'technische' capaciteit van testmateriaal en laboratoria straks niet meer het probleem, zeker niet als de sneltesten ingevoerd zijn. "Straks wordt het personeelstekort het grootste knelpunt." Want al die tests moeten uitgevoerd worden door medisch geschoold personeel, dat hier speciaal voor getraind is.

In de afgelopen week heeft de GGD nog eens 36 medewerkers opgeleid voor de teststraten. Deze week worden er opnieuw 12 of 24 opgeleid. Daarmee gaat het voorlopig nog lukken, maar het aantal medici en verpleegkundigen is beperkt.

Werkstudenten kunnen niet in de teststraten worden ingezet. Medewerkers moeten een opleiding hebben afgerond. Een deel van het nieuwe testpersoneel is herintreder en het lukte ook om enkele gepensioneerden aan te trekken.