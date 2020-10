Tot minstens eind oktober is er geen vrijdaggebed in de Mimar Sinan Moskee in Leiden-Noord. De Turkse geloofsgemeenschap is voorlopig weer aangewezen op thuis bidden. De oproep voor dat gebed klinkt overigens wel uit de minaret, maar dat is nu dus niet bedoeld om mensen naar de moskee te roepen.

De moskee in de Curaçaostraat geeft met de maatregel gehoor aan de oproep van de Islamitische Stichting Nederland (ISN), de koepel waar de moskee onder valt. Het besluit komt na de stijging van het aantal coronagevallen en geldt vooralsnog alleen voor het drukbezochte vrijdaggebed.

De dagelijkse gebeden zijn nog wel toegestaan. Meestal komen daar slechts een twintigtal gelovigen op af, waardoor afstand houden goed mogelijk is. Ook heeft de moskee al op 1 juli het gebruik van mondkapjes ingevoerd.

De twee Marokkaanse moskeeën in Leiden zijn nog wel open voor het vrijdaggebed. "Het gaat hartstikke goed en we zien daarom geen reden om af te schalen", zegt woordvoerder Rachid Oucharia van islamitisch centrum Imam Malik in Leiden-Noord. "Wij houden ons strikt aan de richtlijnen en wachten nu even af wat er morgen tijdens de persconferentie wordt gezegd."