De Koornbrug in Leiden is zondagavond ter ere van Internationale Coming Out Day verlicht in de kleuren van de regenboogvlag.

Het was de eerste keer dat de brug in deze kleuren verlicht werd, maar de kans is groot dat het in de toekomst vaker gaat gebeuren. Er is namelijk een nieuw ledverlichtingssysteem aangelegd. Daarmee kan de brug bij bijzondere gelegenheden worden aangelicht.

De gemeente Leiden laat weten dat de brug op 25 november oranje zal kleuren ter gelegenheid van de internationale viering van Orange the World, een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor huiselijk geweld.