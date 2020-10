De herinrichting van de Boshuizerkade en de Ter Haardkade in Leiden gaat maandag van start. Doel is het verbeteren van de verkeersveiligheid. De herinrichting vindt plaats in vijf verschillende fases.

Er wordt begonnen bij het kruispunt van de Telderskade met de Boshuizerkade. Daar komt een verhoogd verkeersplateau om de fietsverkeersveiligheid te verbeteren.

Hierdoor is het de komende vier weken niet mogelijk om vanaf de Churchilllaan de Boshuizerkade te bereiken. Verkeer wordt omgeleid via de Haagweg en de Ter Haarkade. De verwachting is dat de werkzaamheden van alle fases in juli 2021 afgerond zijn.

De Boshuizerkade en in het verlengde de Ter Haarkade worden ingericht als 30 kilometerweg. Er komen duidelijke oversteekplaatsen op logische plekken, zoals bij de Vijf Mei Topsporthal en de Woonzorglocatie Topaz Lakenhof.

Ook komen er langs de Boshuizerkade meer fietsparkeerplekken. Langs de hele Boshuizerkade worden groenvakken aangelegd en ook de 'eilanden' in het midden van de weg worden vergroend. Ten slotte worden er extra bomen aangeplant.

Als voorbereiding op toekomstige rioolwerkzaamheden in de Gasthuiswijk worden op verschillende locaties rioolbuizen onder het nieuwe wegdek aangelegd. Het gaat om oversteken naar de watersingel in de Boshuizerkade. Hierdoor hoeft de Boshuizerkade maar een keer open.