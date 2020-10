De Hooigracht in Leiden is sinds zaterdag in één richting weer open voor verkeer. Auto's en fietsers kunnen vanaf de Albert Heijn richting de Nieuwstraat gebruikmaken van het nieuw aangelegde stuk straat.

De afgelopen weken is er zeven dagen per week gewerkt aan de nieuwe inrichting van de hoofdroute door Leiden. Ook is het kruispunt rond de Nieuwe Rijn en de Hogewoerd volledig op de schop gegaan, waardoor de Hooigracht tijdelijk volledig werd afgesloten.

De afgelopen dagen is de weg opnieuw geasfalteerd en is het grootste deel van de nieuwe bestrating gelegd. Het straatwerk tussen de Nieuwe Rijn en de Hogewoerd gebeurt aankomende week nog.

Aannemer Van Gelder start komende week ook met de vierde stap van de vernieuwing van de Hooigracht. Dan wordt de andere kant van de straat opengemaakt. Het tijdelijke asfalt dat er nu ligt wordt dan in zes weken vervangen met het nieuwe straatwerk. Dit deel van de Hooigracht moet vanaf 20 november weer toegankelijk zijn voor verkeer.

Als de herinrichting is afgerond dan worden nieuwe bomen aangeplant. Vanaf dat moment wordt de route ook onderdeel van de centrumroute, waar bussen tussen het centraal station en station Lammenschans overheen gaan rijden.