In navolging van de andere gemeenten in de Leidse regio heeft ook de organisatie van de sinterklaasintocht in Zoeterwoude moeten besluiten dat het evenement dit jaar niet doorgaat vanwege het coronavirus.

De gemeente Zoeterwoude heeft de organisatie van de intocht laten weten geen vergunning te verlenen voor een intocht "in welke vorm dan ook". Er zou te veel publiek op een dergelijk evenement afkomen en het is dan niet mogelijk om de coronamaatregelen na te leven, zo stelt de gemeente.

De voorbereidingen voor een alternatieve viering waren al gestart. "We wilden een gps-speurtocht voor kinderen uitzetten. Onderweg zouden de groepjes sinterklaas en pieten tegenkomen. Maar dat mag helaas dus ook niet", verklaart een van de vrijwilligers van de organisatie van de sinterklaasintocht.

De gemeente Zoeterwoude is ook bang voor te veel toeloop uit de regio. "Wanneer Zoeterwoude als enige gemeente wel een intocht organiseert, komen daar ook kinderen (en ouders) uit Leiden, Voorschoten en Leiderdorp op af. Dan wordt het veel te druk", aldus de gemeente.