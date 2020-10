De A4 tussen Leiden en Leidschendam is vanaf vrijdagvond 21.00 uur tot en met maandagochtend 5.00 uur tussen de N11 en het Prins Clausplein in de richting Den Haag afgesloten vanwege werkzaamheden.

Twee rijbanen richting Amsterdam blijven beschikbaar. De reden voor de afsluiting is het plaatsen van een nieuwe duiker onder de A4 bij Leidschendammerhout. De duiker is nodig voor een goede waterhuishouding in het gebied van de Starrevaartpolder en de Damhouderpolder.

Ook worden werkzaamheden uitgevoerd voor het verleggen van de A4. De rijbaan richting Den Haag is in september al verlegd naar de definitieve locatie onder de fly-overs van het nieuwe knooppunt Hofvliet. Na dit weekend is ook de rijbaan richting Amsterdam verlegd.

Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van maximaal een uur. Het verkeer richting Amsterdam wordt omgeleid via de snelwegen A12 en de A2, het verkeer richting Den Haag wordt omgeleid via de A44. Het lokale verkeer wordt omgeleid via de N11 en de A44.