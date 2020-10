Inwoners van Leiden boden in 2019 gemiddeld 371 kilo huishoudelijk afval per persoon aan. Dat is 10 kilo meer vergeleken met het jaar ervoor, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers over al het ingezamelde huishoudelijk afval in 2019 per gemeente.

Deze hoeveelheid afval ligt ver onder het landelijke gemiddelde van 493 kilo. In niet-stedelijke gemeenten wordt het meeste afval aangeboden. Met 463 kilo zamelt de gemeente Leiderdorp het meeste afval per inwoner in vergeleken met de andere buurgemeenten.

In Oegstgeest is de dalende trend van de afgelopen jaren gestopt, er werd 435 kilo huishoudelijk afval aangeboden, 11 kilo meer dan 2018. Ten opzichte van eerdere jaren daalde de hoeveelheid opgehaald afval in Zoeterwoude tot 399, een daling van 18 kilo.

Het aandeel huishoudelijk afval ligt in Leiden op 54 procent, gevolgd door Voorschoten met 50 procent. Het aandeel grof huishoudelijk afval ligt in beide gemeenten tweemaal zo hoog als in de buurgemeenten.

Gft, oud papier en apparaten

In niet-stedelijke gemeenten, waar meer huizen een tuin hebben, werd in 2019 gemiddeld 90 kilogram gft-afval per inwoner ingezameld. Zoeterwoude is met 110 kilo koploper, Leiderdorp en Oegstgeest zamelden respectievelijk 63 en 78 kilo gft-afval in. In stedelijke gemeenten was dit gemiddeld 29 kilo per inwoner, Leiden ligt met 27 kilo nog net onder het gemiddelde.

Met 59 kilo aan oud papier en karton is Oegstgeest koploper in de Leidse regio. Dit gewicht ligt boven het landelijke gemiddelde van 49 kilo en is tweemaal de hoeveelheid (29 kilo) van de verstedelijkte gemeenten. Leiden zamelt gemiddeld per inwoner zo'n 30 kilo papier op. Voorschoten (40 kilo) en Leiderdorp (37 kilo) blijven ruim onder het gemiddelde.

Per inwoner werd er in Oegstgeest iets meer dan tien kilo aan afgedankte elektrische apparaten als afval ingeleverd. Het CBS rapporteert voor Leiden en Leiderdorp dat er voor bijna 10 kilo per inwoner aan bruikbaar huisraad is aangeboden, dat is omgerekend toch 1.500.000 kilo in totaal.

Afvalstoffenheffing in Leiderdorp het hoogst

In Leiderdorp betalen de inwoners het meest (359 euro) aan afvalstoffenheffing en bieden ook het meeste (463 kilo) afval aan. Per kilo afval is dat 77 cent.

De afvalstoffenheffing in Leiden is redelijk gemiddeld te noemen, maar de kosten per kilo afval zijn met 84 cent het hoogst in de regio. In Zoeterwoude betalen de inwoners het minst (170 euro) maar bieden relatief veel (399 kilo) afval aan. De kosten per kilo afval zijn met 43 cent ook de laagste in de regio.