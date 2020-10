De politie heeft woensdagavond een negentienjarige man aangehouden in Oegstgeest. De man uit Noordwijk reed onder invloed van drugs en had geen geldig rijbewijs.

Agenten kregen de man in het vizier bij de afrit van de N206 naar de Willem Einthovenstraat. De bestuurder kwam met hoge snelheid voorbij. Bij het zien van de politie trapte de man het gas verder in. Hij reed vervolgens 90 kilometer per uur waar 30 kilometer per uur is toegestaan.

Na een bocht sprong de bestuurder de auto uit en wisselde snel van plek met de bijrijder. Dit allemaal in het zicht van de politie, waardoor de truc van de man mislukte. De bestuurder kreeg naast zijn aanhouding ook drie boetes.