De Leidse burgemeester Henri Lenferink is sceptisch over de recente Leiderdorpse oproep om de regionale samenwerking te intensiveren. Dat blijkt uit het maandelijkse Gesprek met de burgemeester, waarin hij waarschuwt voor het "overdoen van dingen die we al een keer eerder hebben gedaan".

Volgens Lenferink wordt er op veel gebieden al goed samengewerkt in de Leidse regio. "Ik ben er positief over en de relaties zijn behoorlijk goed", zegt hij in het maandelijkse gesprek in Politiek071 van nieuwspartner Sleutelstad.

"Maar we hebben geen zin om dingen over te doen. Eerder hebben we veel energie gestopt in het opstellen van een Toekomstvisie Leidse regio. Die kreeg toen brede steun, met daarbij de conclusie: een vrijblijvende samenwerking werkt niet. Dus als we nu weer hetzelfde verzoek krijgen, beginnen we daar niet aan."

Lenferink reageert daarmee op een unaniem aangenomen motie van de Leiderdorpse D66-fractie, die met het organiseren van een of meer startbijeenkomsten het voortouw wil nemen in meer en betere samenwerking in de Leidse regio.

De motie is het gevolg van een rapport van onderzoeksbureau Berenschot, dat de mogelijkheden voor een fusie in de Leidse regio onderzocht. Daarin wordt Leiderdorp geadviseerd om snel stappen te zetten, maar het adviesbureau benadrukt ook dat Leiden als grootste gemeente een belangrijke rol speelt.

'Komst nieuwe burgemeester leidt misschien tot nieuwe inzichten'

De komst van nieuwe burgemeesters in Zoeterwoude en Voorschoten op korte termijn, zou wel tot nieuwe inzichten kunnen leiden als het om regionale samenwerking gaat, denkt Lenferink. "Nieuwe mensen geven altijd kans om over dingen te praten."

Maar of dat uiteindelijk ook tot stevigere samenwerking of zelfs een fusiegemeente leidt? "Ik denk dat de samenwerking stapje voor stapje misschien nog wel verder gaat en dat is een verstandige koers, maar het is moeilijk om daarover knopen door te hakken."

Het is niet de eerste keer dat een gemeenteraad uit de Leidse buurgemeenten een oproep doet tot meer samenwerking. Vorig jaar deed Oegstgeest een vergelijkbare oproep, die werd ondersteund door Voorschoten en Zoeterwoude.

Naar aanleiding daarvan werd een avond georganiseerd waar raadsleden uit de regio elkaar konden ontmoeten. Leiden en Leiderdorp zagen zo'n hernieuwde kennismaking niet zitten en leverden daarom geen bijdrage aan de organisatie van die avond in Voorschoten.