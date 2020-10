Een fietser is woensdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelbus op de rotonde van de Stevenshofdreef en de Dobbedreef in Leiden. Voor zover bekend is de bestuurder van de bestelbus niet gewond geraakt.

De fietser kwam bij het ongeluk hard ten val en werd door ambulancemedewerkers eerst in een vacuümmatras gelegd, voordat hij vervoerd kon worden.

De toedracht van het ongeluk is niet bekend.