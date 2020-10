De 58-jarige Fred van Trigt is woensdagavond tijdens een buitengewone raadsvergadering als burgemeester van Zoeterwoude beëdigd door de commissaris van de Koning Jaap Smit. Van Trigt volgt Liesbeth Bloemen op, die zestien jaar burgemeester was.

Van Trigt was tot nu toe wethouder in Hillegom. Hij wordt nu burgemeester van de kleinste zelfstandige gemeente van Zuid-Holland, met zo'n 8.500 inwoners.

"Ik word heel blij van Zoeterwoude. Het is een dorp waar het fijn wonen is en je hebt er de ruimte. Je zit zo in het groen. Het is een dorp met gemeenschapszin, waar mensen bij elkaar betrokken zijn."

Omdat Zoeterwoude zo klein is, ligt een gemeentelijke herindeling al jaren op de loer. Het dorp wil graag zelfstandig blijven en niet worden opgeslokt door Leiden. "Samenwerken is sowieso noodzakelijk, dat geldt voor iedere gemeente. Hoe dat in de toekomst gaat, zal moeten blijken. Vooralsnog is het een prachtige zelfstandige gemeente die veel samenwerkt. Ze hebben het goed geregeld hier."

De installatie van Fred van Trigt was vanaf 20.00 uur live te volgen via de gemeentewebsite van Zoeterwoude.