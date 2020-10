De vijftiende editie van het Leids Internationaal Filmfestival (LIFF) gaat in aangepaste vorm door. Zo mogen er in fysieke filmzalen maximaal dertig personen aanwezig zijn en worden er drie online filmzalen ingericht.

Het festival begint op 29 oktober onder de naam No Half Measures en duurt tot en met 8 november. De organisatie heeft in verband met de oplopende coronabesmettingen maatregelen getroffen om het festival veilig door te kunnen laten gaan. Zo is de feestelijke openingsavond in de Stadsgehoorzaal dit jaar geschrapt.

Verder mogen er in alle zalen maximaal dertig bezoekers aanwezig zijn. Ook worden er drie online filmzalen ingericht. "We hopen dat de komende weken de besmettingen afnemen en dat de maatregelen nog voor het festival begin wat worden versoepeld", zegt organisator Evert de Vries. "Dan kunnen wij meer mensen toelaten."

Nieuw dit jaar is Lido als festivalbioscoop. Dat heeft niets met de coronacrisis te maken, maar de bioscoop aan de Beestenmarkt is nu ook met de bioscooppas Cineville te bezoeken is. Ook zijn er voor het eerst festivallocaties buiten Leiden, namelijk in Noordwijk, Wassenaar en Voorschoten.

Ook voor de online filmzalen moeten bezoekers een kaartje kopen. Die tickets zijn wel 2 euro goedkoper dan de fysieke zalen. Het programma is online en offline nagenoeg hetzelfde, op een paar uitzonderingen na.