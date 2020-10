Koning Willem-Alexander heeft maandagmiddag het initiatief Tijd voor Krijt in activiteitencentrum Dwars in Leiderdorp bezocht. Voor dit initiatief wordt biljarten ingezet om mensen vanaf 55 jaar met elkaar in contact te brengen.

De reden voor het bezoek aan het activiteitencentrum in Leiderdorp is de Week tegen Eenzaamheid. De koning heeft gesproken over de manieren om eenzaamheid onder ouderen op te sporen en tegen te gaan.

Daarna sprak hij aan de biljarttafel ook nog met wat ouderen over hun deelname aan Tijd voor Krijt, het taboe op eenzaamheid en de manier waarop ze een sociaal isolement tegengaan.

Het initiatief Tijd voor Krijt van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB) zorgt ervoor dat mensen vanaf 55 jaar op een laagdrempelige manier met elkaar in contact komen.

Het idee is ontstaan in samenwerking met De Derde Helft, een project binnen het Oldstars-programma van het Nationaal Ouderenfonds. Het fonds wil op die manier zorgen voor een sportomgeving en een sociaal actieve leefwereld voor ouderen.