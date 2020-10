Raadslid voor de Partij van de Dieren Lianne Raat zal deze maand tijdelijk afscheid nemen van de Leidse gemeenteraad vanwege een niertransplantatie. Ze verwacht dat het herstel van de operatie tot maart volgend jaar zal duren. In de tussentijd wordt ze vervangen door huidig duoraadslid Marijke van den Berge.

Raat is al tien jaar ziek, maar eind vorig jaar ging het opeens snel slechter en is ze begonnen aan haar zoektocht naar een nieuwe nier. Eén van haar ouders gaat het orgaan aan haar doneren.

"Om die reden ben ik genoodzaakt tijdelijk mijn ontslag van de gemeenteraad aan te bieden", schrijft Raat aan voorzitter van de raad Henri Lenferink. "Na zestien weken hoop ik samen met mijn nieuwe nier weer aan te kunnen sluiten."

In de tussentijd wordt haar plek in de Leidse gemeenteraad ingenomen door duoraadslid Marijke van den Berge. Zij stond in 2018 op plek vijf bij de gemeenteraadsverkiezingen en werd in november 2019 geïnstalleerd als duoraadslid in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid.