In het Singelpark in Leiden worden de komende weken zes moderne kunstwerken geplaatst. De kunstwerken met als thema Vrijheid en begrenzing blijven drie jaar staan.

De buitenexpositie genaamd Welkom in Leiden is een initiatief van Vrienden van het Singelpark en curator Sandra Spijkerman. Volgens de samensteller refereren de zes kunstwerken allemaal op hun eigen manier aan het beschermen en verdedigen van de vrijheid in Leiden.

Op het wandelpad staat Tussenin, een langwerpige tuin met knalgele zitbanken en poorten. In het Plantsoen komt The Folly, een DDR-wachttoren. Het Rembrandtpark krijgt Border Remover, een apparaat om de toeschouwer van de "innerlijke grenzen te bevrijden".

Naast de Rijnsburgerbrug, tegenover Museum Volkenkunde, verrijst binnenkort De Paalzitter. Een Afrikaanse jongeman die in de Spaanse enclave Melilla in Marokko in de hoge palen klom om over de metershoge hekken naar Europa te kijken. Bij de Plantage komt Cage, een metalen vervormde kooi en Community Art, een kunstwerk van maker en publiek wordt op 30 oktober geopend