Ook de gemeente Leiderdorp schrapt de intocht van Sinterklaas. Volgens de organisatie zorgt de coronacrisis ervoor dat het niet verantwoord is om een intocht te houden.

Eind vorige week hakte het bestuur die knoop al door. De afgelopen dagen werden de vrijwilligers geïnformeerd, zo laat meldt organisator Annemiek de Groot van de Stichting Sint Nicolaas Intocht Leiderdorp weten.

De organisatie is ook bang voor extra veel bezoekers als ze de intocht in Leiderdorp wel door zouden laten gaan. "In de omgeving van Leiderdorp worden geen intochten georganiseerd, dus de toeloop naar Leiderdorp wordt mogelijk groter", aldus De Groot.

"Wij kunnen dat niet overzien en het belangrijkste is dat het lastig is om met een kleine groep alle regels te handhaven. En je wilt als organisatie niet het stempel opgedrukt krijgen dat we zo nodig toch moeten en willen."

De organisatie heeft nog wel het idee om iets online te doen, maar dat wordt de komende weken verder uitgewerkt.