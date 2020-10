Tweehonderd huishoudens en een aantal stoplichten in de omgeving van het Utrechtse Jaagpad in Leiden zitten zondagmiddag zonder stroom door een brand in een elektriciteitshuis in die straat.

De brand in het elektriciteitshuis is ontstaan door een doorgebrande kabel. Het vuur is inmiddels gedoofd door monteurs van Liander.

De brandweer is ter plaatse gekomen voor een nacontrole.