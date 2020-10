Het jaar 2020 is in Leiden het Jaar van het Dak. Doel van het themajaar is om extra aandacht te vragen voor het verduurzamen van de Leidse daken. Die boodschap lijkt goed te worden begrepen. Zo is de subsidie bijna op en slaat de bewustwording aan.

In de eerste helft van dit jaar zijn er al meer aanvragen gedaan om daken te verduurzamen dan in heel 2019. In totaal is er zo'n 4.000 vierkante meter groen dak aangelegd in Leiden.

De beschikbare subsidiepot van 100.000 euro is daardoor bijna leeg. De 20.000 euro die er nog in zit, wordt aangevuld met hetzelfde bedrag. Daardoor is er geld beschikbaar om nog zo'n 1.600 vierkante meter dak te vergroenen.

De subsidie voor het verduurzamen van daken bestond al, maar heeft door het Jaar van het Dak meer aandacht gekregen. De gemeente kijkt nu of ze de subsidie de komende jaren kan voortzetten. Het organiseren van het Jaar van het Dak zelf kostte 120.000 euro.

Het Jaar van het Dak draait om meer dan alleen het vergroenen van daken met subsidie van de gemeente. Zo vond er onder meer een wedstrijd voor het groenste idee plaats, hingen er posters in de stad en was er een ideeëncafé. Tijdens de avond van het Leidse dak werden rondleidingen gegeven over drie Leidse daken.

Veel evenementen werden digitaal gehouden, andere gingen met inachtneming van de coronamaatregelen wel in fysieke vorm door.