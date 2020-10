Een kinderfeest ter viering van het Leidens Ontzet op de hoek van de Veilingkade en de Lammenschansweg is zaterdagmiddag door gemeentelijke handhavers beëindigd. Hoewel het feestje expres klein werd gehouden, vond de gemeente het toch te veel lijken op een evenement.

Leidenaren vieren doorgaans op 3 oktober het Leidens Ontzet. Er is dan kermis en er zijn feesten in de binnenstad. Vanwege de coronacrisis werd afgelopen zomer al besloten dat de activiteiten rondom Leidens Ontzet dit jaar niet door zouden gaan.

Het kinderfeest werd vooraf wel aangekondigd door middel van flyers. Tussen 14.00 en 16.00 uur waren kinderen welkom om spellen te spelen en hutspot te eten, wat een traditie is tijdens Leidens Ontzet. Er werd met opzet niets via sociale media aangekondigd, zodat er niet te veel mensen op af zouden komen.

De middag begon rond 13.45 uur met de officiële onthulling van een stenen mozaïekbank in de wijk. Moniek van Sandick had de 25 aanwezigen namens de 3 October Vereeniging toegesproken, waarna er spelletjes werden georganiseerd en hutspot werd gegeten.

Het feestje duurde echter niet lang. Na een half uur kwamen handhavers langs die lieten weten dat het evenement niet aan de coronamaatregelen voldeed. Daarop werd de muziek uitgezet en werden de spullen opgeruimd. "Het was toch iets te feestelijk geworden", zegt Hanneke van Veen die de onthulling van de buurtbank had georganiseerd. Ze is blij dat het officiële moment goed ging. "En de hele voorbereiding heeft heel veel saamhorigheid in de wijk gebracht."