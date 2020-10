Wethouder Marleen Damen roept Leidenaren op extra om tijdens de Week tegen Eenzaamheid te kijken naar mensen die eenzaam zijn. Die oproep volgt na een aanpak eerder deze week om eenzaamheid in de stad tegen te gaan.

De Week tegen Eenzaamheid vindt ieder jaar begin oktober plaats. In Leiden wordt al langer aangedrongen om nog meer tegen eenzaamheid te doen.

Het Leidse college kwam deze week met een plan van aanpak. "Ik denk dat het meer dan ooit nodig is om aandacht te hebben voor het thema eenzaamheid", zegt wethouder Damen. "En dat veel mensen in onze stad eenzaam zijn en nu nog eenzamer kunnen zijn. Het is heel goed dat we juist nu aandacht vragen hoe je iets kunt doen voor mensen."