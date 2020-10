De Morspoortgarage houdt nog even zijn verweerde camouflagebekleding. Half augustus maakte de gemeente bekend dat het camouflagenet weg wordt gehaald, omdat er plastic deeltjes loskomen die in het milieu terecht komen. In overleg met omwonenden is besloten om dat pas te doen als er een alternatief is gevonden. Dat wordt met een week of vier verwacht.

De demontabele garage die in 2012 in elkaar werd gezet op het parkeerpleintje tegenover de historische stadspoort waar de garage de naam aan te danken heeft, kan niet zonder doeken of netten. Die beschermen omwonenden tegen naar binnen schijnende koplampen van de parkerende auto's. Er wordt gezocht naar een alternatief dat niet schadelijk is voor het milieu en stevig genoeg is om te kunnen blijven hangen zolang de garage er nog staat. Dat is naar verwachting nog een jaar of twee.

Een woordvoerder van de gemeente laat aan nieuwspartner Sleutelstad weten dat er in principe geen tussenoplossing komt voor de delen van de garage waar nu al geen netten meer hangen. Omwonenden kunnen nu nog met de schijnende lampen leven, omdat de bomen nog in het blad staan. Als de blaadjes vallen, wordt een oplossing wel urgent.

De Partij voor de Dieren wil ondertussen van de gemeente weten of er nog steeds werk wordt gemaakt van het opruimen van de loslatende stukjes plastic. Die werden dagelijks weggehaald en raadslid Lianne Raat wil dat de gemeente daarmee doorgaat tot de netten weg zijn. Volgens Raat ligt het gras rond de garage namelijk bezaaid met losgeraakt camouflagedoek.