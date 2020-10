Het voormalige verblijf van schildervereniging De Kameleon aan de Noordbuurtseweg in Zoeterwoude is in de nacht van donderdag op vrijdag gedeeltelijk ingestort. De gemeente heeft het gebouw nog dezelfde nacht met spoed gesloopt.

"Rond 22.30 uur hoorde ik een doffe plof en ben ik gaan kijken. Het hele gebouw kreunde en kraakte. Ook kon ik zien dat het dak was ingestort", verklaart een buurtbewoner van het gebouw volgens nieuwspartner Sleutelstad.

De gealarmeerde politie constateerde dat het gebouw instabiel geworden was. Hierop hebben zij het gebouw afgezet met linten en de gemeente ingeschakeld voor de sloop.

Al sinds de verhuizing van de schildervereniging begin 2019 naar Kosterspad 3 elders in het dorp, is de bestemming van de locatie onderwerp van discussie tussen de buurt en gemeente. Omwonenden willen het stukje 'speelgroen' van de wijk redden. De gemeente wil de grond verkopen zodat er huizen gebouwd kunnen worden.