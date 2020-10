De Erepenning van de stad Leiden gaat dit jaar naar LCKV Jeugdvakanties. De penning werd gisteravond uitgereikt door burgemeester Henri Lenferink en 3 October-voorzitter Rik Kamps.

Voorzitter van LCKV Marjolein Mosselman nam de penning aan. De penning wordt elk jaar vlak voor Leidens Ontzet uitgereikt aan een persoon of vereniging die zich voor de stad en haar inwoners inzet.

LCKV Jeugdvakanties begon in 1920 met het organiseren van jeugdvakanties voor kinderen uit Leiden en omgeving. Per jaar gaan er ruim zestienhonderd jongeren mee op zomerkamp, dat mogelijk wordt gemaakt door de inzet van zeshonderd vrijwilligers.

Burgemeester Henri Leferink sprak zijn lof uit voor de vereniging. "We houden in Leiden allemaal van LCKV Jeugdvakanties, want welke Leidenaar is er niet groot mee geworden?"