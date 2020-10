Leidens Ontzet kan iedereen het beste thuis vieren. De horeca organiseert niks en ook de activiteiten van de 3 October Vereeniging zijn afgelast. Er is dus niet veel reden om de stad in te gaan, zegt de Leidse burgemeester Henri Lenferink tegen nieuwspartner Sleutelstad. "Hang de Leidse vlag uit, maak hutspot en vier 3 oktober in klein verband thuis."

Lenferink roept iedereen op om vooral te doen alsof het een normale zaterdag is. "Dat is ook het veiligste voor iedereen", zegt de burgemeester die zich overigens wel realiseert dat er wel degelijk een kans is dat het toch te druk wordt in het centrum. "Het is er ingeramd bij de mensen. Op 3 oktober ga je de stad in, maar doe dat nou niet. Het is echt zeer onverstandig voor je veiligheid en je gezondheid."

De burgemeester houdt voor de zekerheid wel maatregelen achter de hand voor het geval het toch te druk wordt. "We zijn voorbereid. Als dat gebeurt, kijken we goed wat we gaan doen. Er ligt een plan klaar. In het ergste geval gaan we gebieden afhekken."