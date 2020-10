De Veiling met een Missie in Zoeterwoude, die dit jaar voor het eerst in 45 jaar online wordt gehouden, duurt een week in plaats van een dag. Dat heeft de organisatie besloten om zoveel mogelijk mensen en bedrijven in de gelegenheid te stellen een bod uit te brengen op een van de kavels.

De veiling gaat zaterdag 24 oktober om 12.00 uur open en sluit op vrijdag 30 oktober om middernacht. Deelnemers kunnen de hele week op elk moment bieden en bekijken of hun bod nog staat. Op de kavels kan in de veilingweek online worden geboden. Uit privacyoverwegingen worden alle gegevens na afloop van de veiling gewist.

De volledige veilingopbrengst wordt besteed in werkgebieden waar inwoners uit Zoeterwoude actief bij betrokken zijn. Het gaat om landen als Brazilië, India, Malawi, Nepal, Indonesië en Tanzania.

De hulp richt zich vooral op de verbetering van onderwijs, gezondheidszorg, opvang en leefomstandigheden. Nieuwe kavels kunnen nog tot en met woensdag worden aangemeld.